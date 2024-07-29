Фигуранты дела экс-замминистра обороны Булгакова остались под стражей

Мосгорсуд признал законным продление ареста трем руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, которые являются фигурантами дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты уголовного дела помещены под стражу до 18 сентября.

До этого стало известно, что по делу Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе и во время военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Булгакову подберут сокамерников в СИЗО.