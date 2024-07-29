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Су-35С установил рекорд сбив МиГ-29 ВСУ

Су-35С установил мировой рекорд, сбив МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км

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Минобороны России, кадр из видео

Российский истребитель Су-35С побил рекорд и сбил на расстоянии 213 км МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале «Воевода вещает».

«Никто в мире, такого повторить не может», — написано в канале.

Отмечается, что данные подтверждены средствами объективного контроля.

До этого сообщалось, что российские военные совершили успешный пуск дальней ракеты Р-37М, после которого МиГ-29 пропал с радаров украинских диспетчеров.

19 июля Минобороны России сообщило, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29. Помимо них были сбиты 305 беспилотников, 94 из которых к моменту поражения находились в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Также средствами противовоздушной обороны РФ были сбиты 10 управляемых авиабомб Hammer, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 44 реактивных снаряда HIMARS.

Ранее артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре.

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