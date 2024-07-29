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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны заявило, что военные России взяли под контроль село Волчье в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ взяли под контроль село Волчье в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Населенный пункт взяли части группировки войск «Центр».

«Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-йтанковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торек, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

До этого директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР) имеет огромное значение для Вооруженных сил России, поскольку оно означает контроль над Очеретинскими высотами. Эти высоты создают возможность для получения огневого контроля над территорией в несколько сотен квадратных километров.

При этом на Западе обнаружили российскую «наступательную дугу» в ДНР и назвали целью ВС РФ продвижение к Покровску.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР.

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