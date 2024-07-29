Пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов

Всех бойцов ЧВК «Вагнер», которых взяли в плен повстанцы-туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник.

«По предварительной информации, всех пленных из группы «Вагнера» выкупили у туарегов в Мали», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся.

По данным военного эксперта Бориса Рожина, среди взятых в плен находился преемник главы «Вагнера» Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос».

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля «Вагнер» выпустила заявление по ситуации.

Ранее журналистка рассказала подробности о гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.