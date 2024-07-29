В Казани вдова участника СВО месяц не могла похоронить мужа

В Казани вдова бойца специальной военной операции (СВО) на протяжении месяца не могла похоронить мужа из-за денег, у нее попросили полсотни тысяч рублей за транспортировку останков. Об этом сообщает 116.RU.

По данным издания, доброволец Владимир Ямбатров дважды побывал в зоне проведения СВО — первый контракт он заключил с частной военной компанией «Вагнер», «чтобы получить помилование», а второй — уже с министерством обороны, когда вернулся домой и не смог найти работу.

Вдова военнослужащего Ляйсан рассказала, что за все время нахождения на фронте ее муж ни разу не был ранен, но его беспокоила грыжа. Оперировать мужчину пришлось в полевых условиях, в результате у него образовался сепсис.

По словам Ляйсан, она не сразу смогла выяснить, где находится ее муж и как он себя чувствует. Позже Ямбатрова удалось найти в больнице в Москве. К тому времени у него «не было прямой кишки, в легких и животе были трубки». Спасти мужчину не удалось.

Вдове пообещали, что доставят мужа к похоронам, но неизвестный юрист начал требовать 51 тысячу рублей за транспортировку. Позже с женщиной связался Центральный военный округ, деньги нашлись, и спустя месяц участника СВО удалось похоронить.

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