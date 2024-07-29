В Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США

Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын развертывает новые боеголовки, способные нанести удар по Вашингтону и его союзникам в Азии. Об этом пишет TIME.

Вонсик рассказал в интервью изданию, что КНДР завершила подготовку к проведению ядерного испытания.

«Мы не можем исключать возможность того, что этот решающий момент (проведение испытаний. — «Газета.Ru») наступит прямо перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свое влияние на США», — сказал он.

В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года. Военные страны тестировали самую мощную атомную бомбу с предполагаемой мощностью от 120 до 250 килотонн. По оценкам Южной Кореи, всего у нее около 80–90 боеголовок.

До этого Bloomberg подсчитал, что полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может обойтись мировой экономике в $4 трлн за первый год.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.