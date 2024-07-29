ЧВК «Вагнер» прокомментировала гибель колонны в Мали

Частная военная компания «Вагнер» выпустила заявление по ситуации в Мали, где бойцы ЧВК и военнослужащие малийских вооруженных сил попали в засаду, устроенную туарегами. Оно опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа (ВС Мали. — «Газета.Ru») и бойцы 13-го Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко, позывной «Пруд», в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM)», — говорится в заявлении.

В первый день группа «Пруда» уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных, но наступившая песчаная буря, заявили в «Вагнере», позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек. В связи с этим командованием ЧВК решило перебросить дополнительные силы в район боевых действий, для оказания помощи 13-му Штурмовому Отряду.

25 июля боевики вновь атаковали наемников, а в течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак при помощи тяжелого вооружения, беспилотников и «шахид-мобилей», «что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa», в том числе погиб командир 13-го Штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко.

Последняя радиограмма от группы «Пруда» поступила 27 июля в 17:10, в ней говорилось, что бойцы «Вагнера» остались втроем и продолжают вести бой.

До этого повстанцы-туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали. Как передавал Reuters, они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», а также повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

Ранее журналистка рассказала подробности о гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.