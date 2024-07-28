В Курской области уничтожили более 10 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Еще 12 украинских БПЛА воздушного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.

28 июля Смирнов проинформировал, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Медвенском районе. Глава области предупредил местных жителей, что нельзя приближаться к обломкам беспилотника.

В воскресенье утром Смирнов сообщил, что жилой дом загорелся в поселке Медвенка в Курской области в результате падения обломков сбитого украинского дрона. Также представитель властей рассказал, что еще одной целью украинских войск стал город Суджа. При помощи коптера бойцы ВСУ сбросили на населенный пункт взрывное устройство, повредив жилой дом. Ранение получила местная жительница.

Ранее военные ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывчатку на двух рыбаков в Курской области.