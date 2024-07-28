ВСУ атаковали беспилотниками Донецк и Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет на Никитский район Горловки и Кировский район Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В 19:25 украинская армия сбросила с БПЛА боеприпас на Донецк, а в 20:00 на Горловку.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате атаки со стороны ВСУ пострадал мужчина. Его госпитализировали с ранением грудной клетки, плеча и бедра.

28 июля армия Украины атаковала Горловку, Донецк и Еленовку в ДНР дронами-камикадзе. Атака по Еленовке произошла в 14:15 мск. Удары по Донецку были зарегистрированы в Петровском районе города в 15:20 мск и в 18:10 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Горловка была атакована дроном-камикадзе в 9:00 мск. Кроме того, в 9:20 мск ВСУ сбросили на Кировский район Донецка бомбу с еще одного беспилотника, а в деревне Ясиноватой около 3:00 ночи произошло несколько таких сбросов.

До этого СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по мирным кварталам ДНР.

Ранее в ДНР пять человек пострадали при ракетном обстреле Донецка.