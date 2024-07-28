После потери контроля над Мирноградом Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с крахом фронта. Об этом пишет издание Zeit.

В статье говорится, что Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики украинской армии в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к российским войскам и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта, отмечает автор материала.

Также отмечается, что ситуация ВСУ на двух из трех важнейших участков фронта сильно ухудшилось на фоне наступления России.

«Еще хуже дела обстоят на западе, на участке фронта в районе Покровска. ВС РФ, наступающие на Западном направлении, смогли взять под контроль поселок Прогресс и, судя по всему, почти полностью окружили позиции ВСУ к северу от этого населенного пункта», — резюмируется в статье.

До этого военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в ДНР имеет огромное значение для Вооруженных сил России.

Ранее в Германии обвинили командование ВСУ в провалах на фронте.