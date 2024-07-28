Украина уже не может изменить ситуацию на поле боя, ее положение сопоставимо с четвертой стадией рака. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Для Украины уже слишком поздно. Это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело — такова ситуация на Украине», — заявил эксперт.

По его словам, рано или поздно ВСУ будут вынуждены сдаться.

28 июля американский политолог Джон Миршаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США. Он отметил, что ВСУ находятся в тяжелом положении на линии фронта.

26 июля Зеленский раскрыл детали совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он признал, что украинская армия столкнулась с проблемами на Покровском направлении в ДНР.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Россия побеждает Украину, которая стремительно слабеет.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт.