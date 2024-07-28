Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Положение Украины сравнили с онкологическим заболеванием

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: положение Украины сопоставимо с четвертой стадией рака

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Украина уже не может изменить ситуацию на поле боя, ее положение сопоставимо с четвертой стадией рака. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Для Украины уже слишком поздно. Это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело — такова ситуация на Украине», — заявил эксперт.

По его словам, рано или поздно ВСУ будут вынуждены сдаться.

28 июля американский политолог Джон Миршаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США. Он отметил, что ВСУ находятся в тяжелом положении на линии фронта.

26 июля Зеленский раскрыл детали совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он признал, что украинская армия столкнулась с проблемами на Покровском направлении в ДНР.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Россия побеждает Украину, которая стремительно слабеет.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами