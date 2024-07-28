Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине насторожились из-за стремительного продвижения ВС РФ

Украинский военный Симороз: в ВСУ насторожились из-за продвижения войск России

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) насторожились из-за стремительного продвижения российских войск, которые захватывают новые населенные пункты. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный Олег Симороз.

Кроме того, он заявил о волнении относительно проблем ВСУ на всей линии фронта. По его словам, у военного руководства Украины очень плохое взаимодействие с солдатами.

До этого военный корреспондент RT Андрей Филатов сообщил, что ВСУ начали очень быстро сдуваться после потери контроля над небом. По его словам, украинская армия воюет хорошо, только когда ей комфортно.

28 июля сообщалось, что Вооруженные силы РФ сковали логистику украинской армии, освободив село Прогресс в Донецкой народной республике. Отмечалось, что параллельное взятие села Евгеновка, которое находится восточнее Прогресса, в результате позволит «выровнять» линию фронта.

Накануне отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил о массовой сдаче в плен украинских военных по всей линии фронта. По его словам, украинская армия практически сдается на всех направлениях. Уилкерсон добавил, что российской стороне будет сложно взять так много пленных, что станет их самой большой проблемой.

Ранее в дельте реки Днепр сдались в плен 17 военных украинской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами