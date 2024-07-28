В Вооруженных силах Украины (ВСУ) насторожились из-за стремительного продвижения российских войск, которые захватывают новые населенные пункты. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный Олег Симороз.

Кроме того, он заявил о волнении относительно проблем ВСУ на всей линии фронта. По его словам, у военного руководства Украины очень плохое взаимодействие с солдатами.

До этого военный корреспондент RT Андрей Филатов сообщил, что ВСУ начали очень быстро сдуваться после потери контроля над небом. По его словам, украинская армия воюет хорошо, только когда ей комфортно.

28 июля сообщалось, что Вооруженные силы РФ сковали логистику украинской армии, освободив село Прогресс в Донецкой народной республике. Отмечалось, что параллельное взятие села Евгеновка, которое находится восточнее Прогресса, в результате позволит «выровнять» линию фронта.

Накануне отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил о массовой сдаче в плен украинских военных по всей линии фронта. По его словам, украинская армия практически сдается на всех направлениях. Уилкерсон добавил, что российской стороне будет сложно взять так много пленных, что станет их самой большой проблемой.

Ранее в дельте реки Днепр сдались в плен 17 военных украинской армии.