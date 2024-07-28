ВС России нанесли ракетные удары по транспортному предприятию в Харькове

Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова. Об этом представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил в видео, размещенном в Telegram-канале ведомства.

«В 11 часов (совпадает с мск. — «Газета.Ru») россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — сказал Чубенко.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Подробностей о последствиях ударов представитель прокуратуры не привел.

28 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что четыре танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.