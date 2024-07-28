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Военкор заявил о потере ВСУ контроля над небом

RT: ВСУ стали быстро сдуваться после потери контроля над небом

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень быстро сдуваться после потери контроля над небом. Об этом сообщил военный корреспондент RT Андрей Филатов.

По его словам, украинская армия воюет хорошо, только когда ей комфортно. «Когда мы небо отобрали, противник начал очень быстро сдуваться», — заявил журналист.

Он добавил, что ВС РФ, когда контроль над небом был на стороне Украины, все равно продвигались вперед малыми группами и находили возможность лишать противника снабжения.

28 июля сообщалось, что истребители F-16, которые Запад намеревается передать в распоряжение ВСУ, не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для Киева.

Накануне сообщалось, что ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше.

В июне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что боевые самолеты, предоставляемые стране западными союзниками, будут базироваться на украинских аэродромах.

Ранее ВСУ перестали использовать самолеты и вертолеты на одном из направлений.

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