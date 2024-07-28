В Британии заявили, что бригады ВСУ без приказа сбежали с позиций на одном из направлении

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, ВС РФ окружили два батальона украинской армии в «котел» между селами Лозоватское и Прогресс.

«Затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования», — сказал эксперт.

По словам Меркуриса, довольно критическая ситуация складывается для ВСУ в направлении города Покровск.

«Факт был в том, что они (две украинские бригады. — «Газета.Ru») бежали и что они сделали это без приказа», — отметил аналитик.

Меркурис добавил, что для него это самый важный факт о данном конкретном событии.

До этого бывший заместитель командира украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Игорь Мосийчук заявил, что «практически все командование рот» ВСУ было уничтожено под селом Прогресс.

Ранее в Германии обвинили командование ВСУ в провалах на фронте.