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В Одессе заявили о возможной мобилизации мужчин моложе 25 лет

Одесский военкомат: на Украине могут мобилизовать мужчин моложе 25 лет

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Shutterstock

Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ. Об этом сообщили на странице Одесского областного военкомата в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.

«Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать», — говорится в сообщении.

Речь идет о молодых людях, прошедших срочную службу в мирное время, а также об «ограниченно годных» украинцах, непригодных к службе в мирное время.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее появился новый способ бегства от мобилизации на Украине.

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