Артиллерия и авиация ВС РФ поразила радиолокационную станцию комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, российские военные поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

До этого агентство Kyodo со ссылкой на документ, подписанный сторонами в рамках встречи формата «2+2», сообщало, что Соединенные Штаты и Япония намерены расширить совместное производство ракет для комплексов AMRAAM и Patriot PAC-3.

Министры обороны двух стран подтвердили исследование возможностей создания объединенного командования сил США в Японии, выразили обеспокоенность «меняющими мировой порядок» действиями Китая и осудили сотрудничество Москвы и Пекина.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.