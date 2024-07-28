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Военный ВСУ рассказал о проблемах с обучением подразделений

Мельник: у ВСУ есть проблемы с обучением подразделений из-за дефицита топлива

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Andriy Andriyenko/AP

Командир механизированной роты 47 бригады ВСУ Николай Мельник рассказал, что у украинской армии есть проблемы с обучением подразделений из-за дефицита топлива для военных машин. Его слова передает украинское издание «Зеркало недели».

Мельник подчеркнул, что проблема затронула механизированные подразделения ВСУ.

«Из-за недостатка соляры на Украине не могут нормально обучать механизированные подразделения», — отметил военный.

Он добавил, что за 40 дней обучения в Германии бронетранспортеры Bradley глушились только на ночь, а на Украине солдаты ВСУ иногда «вынуждены отрабатывать учебные маневры на неработающей технике».

До этого командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Гений» заявил, что российские военнослужащие находятся в шаге от взятия под свой контроль всей территории Донецкой народной республики (ДНР).

Боец уточнил, что сегодня Москва преследует две цели. Одна из них заключается в уничтожении украинских войск, а вторая — в получении большего количества рычагов давления на случай проведения мирных переговоров.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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