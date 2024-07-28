В Белгородской области рассказали об ударах ВСУ по региону за минувшие сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об ударах ВСУ по территории региона за прошедшие сутки.

По словам Гладкова, украинские войска обстреляли населенные пункты в Белгородском районе, в Валуйском городском округе, в Волоконовском и Краснояружском районах, в Шебекинском и Грайворонском городском округе.

Так, в Валуйском городском округе ВСУ атаковали населенные пункты с помощью двух беспилотников, один беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны. В ходе трех обстрелов было выпущено пять боеприпасов. В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали села с помощью пяти беспилотников, также в ходе трех обстрелов были нанесены удары 28 боеприпасами. В результате повреждены два частных дома, один из которых полностью разрушен.

«В результате атаки дрона в селе Муром (Шебекинский городской округ. — «Газета.Ru») пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области после оказанной медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — поделился Гладков.

Он добавил, что за минувший день по Белгородскому району ВСУ выпустили 27 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершили атаки 12 БПЛА. Система ПВО сбила пять из них.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 28 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над двумя регионами страны семь украинских дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.