Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области рассказали об ударах ВСУ по региону за минувшие сутки

Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об ударах ВСУ по территории региона за прошедшие сутки.

По словам Гладкова, украинские войска обстреляли населенные пункты в Белгородском районе, в Валуйском городском округе, в Волоконовском и Краснояружском районах, в Шебекинском и Грайворонском городском округе.

Так, в Валуйском городском округе ВСУ атаковали населенные пункты с помощью двух беспилотников, один беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны. В ходе трех обстрелов было выпущено пять боеприпасов. В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали села с помощью пяти беспилотников, также в ходе трех обстрелов были нанесены удары 28 боеприпасами. В результате повреждены два частных дома, один из которых полностью разрушен.

«В результате атаки дрона в селе Муром (Шебекинский городской округ. — «Газета.Ru») пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области после оказанной медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — поделился Гладков.

Он добавил, что за минувший день по Белгородскому району ВСУ выпустили 27 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершили атаки 12 БПЛА. Система ПВО сбила пять из них.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 28 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над двумя регионами страны семь украинских дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами