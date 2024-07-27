БПЛА ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Гладкова.

По его словам, в поселке Политотдельский дрон сбросил взрывчатку на парковку. Одно транспортное средство получило повреждение, второе — загорелось.

Два частных дома были повреждены беспилотниками в селе Новостроевка-Вторая, один из них был полностью разрушен.

В селе Илек-Пеньковка из-за атаки была повреждена Надворная постройка, забор и легковой автомобиль возле частного домовладения. Нежилой дом был разрушен в селе Вязовое, подчеркнул губернатор.

Он добавил, что по предварительной информации никто не пострадал.

До этого Гладков заявил, что ВСУ продолжают обстрел городского округа Шебекино.

Также стало известно, что ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Белгородской области. В поселке Красная Яруга дрон ВСУ упал на кровлю многоквартирного дома, что привело к повреждению фасада здания и остекления в трех квартирах.

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