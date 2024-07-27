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Появились новые сведения о нарушении РФ морских границ Финляндии

Yle: появились новые сведения о нарушении судном РФ морских границ Финляндии

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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Российское судно подозревается в якобы нарушении морских границ Финляндии. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на источник в финском минобороны.

«Речь идет о российском научно-исследовательском судне «Михаил Казанский», — говорится в публикации.

Портал утверждает, что корабль вошел в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина.

По данным источника в финском минобороны, пересечение границы было зафиксировано с помощью систем наблюдения пограничной охраны. Также корабль заметил патруль береговой охраны. Как сообщили в оборонном ведомстве Финляндии, корабль прошел около 1,2 морских миль.

Накануне министерство обороны Финляндии заявило о подозрении в предполагаемом «нарушении» российским судном границы морской акватории в Финском заливе. При этом финское оборонное ведомство не приводило никаких доказательств нарушения.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Финляндии проводят учения в приграничных районах с РФ.

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