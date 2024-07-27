Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Рязанской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео видно, как украинский беспилотник, делая крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны перехватили семь беспилотников в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.