Группировка «Север» нанесла удар по шести украинским бригадам, которые понесли потери численностью до 240 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 125-й бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) <...> Отражена контратака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 240 военнослужащих», — заявил старший пресс-офицер группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Удары наносились в районах Русской Лозовой, Великих Проходов, Липцов и других поселков в районе боевых действий.

До этого бойцы группировки «Восток» уничтожили до 835 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два танка.

Из сводки также следует, что за минувшую неделю в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.