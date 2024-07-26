ВСУ обстреляли село Бочковка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Бочковка в Белгородском районе.

По информации губернатора, в результате обстрела была ранена местная жительница, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой. Женщина находится в отделении травматологии белгородской городской больницы №2.

«В селе на текущий момент выявлены повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробита кровля, также повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков.

До этого Гладков сообщал об обстрелах населенных пунктов Шебекино и Терезовка. Глава региона уточнил, что Шебекино атаковали с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), а Терезовку — с помощью беспилотников.

На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.