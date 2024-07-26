У экс-замминистра обороны была дача в Сирии

У бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова была дача в Тартусе, откуда он руководил поставками питания российским военным в Сирию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Булгаков находился в Сирии с 2017 года, и уже тогда личный состав жаловался на качество еды, которая поступала из России. В результате, им приходилось питаться за свой счет.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. В задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел.

По данным СМИ, экс-замминистра помогал АО «Грязинский пищевой комбинат» выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости. Он находился на посту замминистра обороны 14 лет и был снят с него всего через три дня после начала частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас Булгаков находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее стала известна чистая прибыль связанного с Булгаковым комбината.