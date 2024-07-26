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ВСУ пытались атаковать село в Херсонской области

ВСУ пытались атаковать администрацию села Васильевка в Херсонской области

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Andriy Andriyenko/AP

Вооруженные силы Украины осуществили шесть артиллерийских обстрелов центра села Васильевка, расположенного в Каховском муниципальном округе Херсонской области, где находится здание местной администрации. В результате атаки один человек получил ранения. Об этом сообщил глава администрации округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

«Обстрел был нацелен на административное здание, в котором в тот момент находилось около 40 человек, пришедших для оформления пропусков на въезд в 15-километровую прифронтовую зону. Противник, вероятно, рассчитывал на это. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников администрации, которые вывели людей в коридор, удалось избежать серьезных последствий. Тем не менее, шесть попаданий оставили свой след на Васильевке. <…> Один из местных жителей получил ранения в руку», — отметил он в своем телеграм-канале.

Филипчук добавил, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его словам, на набережной Васильевки произошел пожар в жилом доме, который был потушен силами местных жителей и военных.

До этого сообщалось, что ВСУ принудительно эвакуируют население Херсонской и Николаевской областей.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS.

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