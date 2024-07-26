Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались окружены под селом Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР) и потеряли все командование рот. Об этом заявил бывший замкомандира националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела», — сказал он.

Мосийчук отметил, что «практически все командование рот» было уничтожено.

Он объяснил провалы ВСУ на фронте нежеланием командования решать возникающие проблемы. По его словам, батальонные командиры слышат солдат, а бригадные генералы — нет. Последние лишь приказывают не отступать и удерживать позиции до последнего солдата, не считаясь с потерями, посетовал Мосийчук.

До этого комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин подверг критике украинских генералов за неоправданные потери под Прогрессом — поселком к западу от Очеретино, который недавно был освобожден российскими войсками в ходе наступательной операции.

Ранее немецкий журналист обвинил командование ВСУ в провалах на фронте.