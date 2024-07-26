Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации за неделю улучшили тактическое положение. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировка нанесла поражение штурмовой бригаде «Лють».

Как сообщили в Минобороны России, ВСУ потеряли до 2 525 военных, пять танков, включая два Abrams.

26 июля сообщалось, что вдоль железнодорожной ветки на Покровском направлении в Донецкой народной республике активизировались боевые действия. Отмечается, что для украинской группировки ситуация на этом участке фронта продолжает ухудшаться.

В этот же день стало известно, что практически вся группировка Вооруженных сил Украины покинула свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что авиация ВС России ударила по месту сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.