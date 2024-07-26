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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»

МО: подразделения группировки «Центр» нанесли поражение штурмовой бригаде «Лють»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации за неделю улучшили тактическое положение. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировка нанесла поражение штурмовой бригаде «Лють».

Как сообщили в Минобороны России, ВСУ потеряли до 2 525 военных, пять танков, включая два Abrams.

26 июля сообщалось, что вдоль железнодорожной ветки на Покровском направлении в Донецкой народной республике активизировались боевые действия. Отмечается, что для украинской группировки ситуация на этом участке фронта продолжает ухудшаться.

В этот же день стало известно, что практически вся группировка Вооруженных сил Украины покинула свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что авиация ВС России ударила по месту сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.

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