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На Украине призвали не ждать демобилизации до завершения конфликта

Спикер Рады Стефанчук: до конца конфликта демобилизации на Украине не будет

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Демобилизации на Украине не будет до тех пор, пока не завершатся боевые действия. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил спикер парламента страны Руслан Стефанчук.

Как сказал депутат, ни одно государство в своей истории не объявляло демобилизацию во время вооруженного конфликта. Однако позже он вспомнил один пример, которым оказалась Украинская народная республика в 1919 году.

«У меня есть потребность рассказывать, что было дальше?» — поинтересовался законодатель.

Таким образом он намекнул, что демобилизация в текущей ситуации может привести к присоединению Украины к РФ. Вместе с этим Стефанчук обратил внимание на необходимость «не повторить ошибки», которые якобы привели к вхождению страны в состав СССР.

23 июля Верховная рада Украины в 12-й раз с начала российской специальной военной операции (СВО) одобрила продление мобилизации на территории государства. Особый режим решили продлить на 90 дней. Соответствующий законопроект поддержали 339 депутатов, при этом еще 16 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказался о демобилизации.

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