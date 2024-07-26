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Почти вся группировка ВСУ покинула позиции в Новоселовке Первой в ДНР

ТАСС: ВСУ покинули позиции в Новоселовке Первой ДНР

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Практически вся группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Они действительно практически в полном составе вышли из Новоселовки Первой», — заявил он.

Источник добавил, что в настоящее время российская армия ведет зачистку территорий.

В свою очередь командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным «Литвин» рассказал, что украинские военнослужащие бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях. По словам военного, ВСУ бросают своих раненых бойцов. «Литвин» отметил, что на этом участке фронта украинские военнослужащие «практически находятся в окружении». Все пути отхода контролируются российской артиллерией.

До этого источник в силовых структурах сообщал, что военнослужащие двух бригад ВСУ покинули позиции на Покровском направлении, до этого они стояли в районе населенных пунктов Евгеновка и Новоселовка Первая.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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