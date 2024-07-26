Курсы вождения багги и квадроциклов появятся в ВС России

В Вооруженных силах России планируют организовать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в видеоролике, который опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы <…> в первую очередь, багги, квадроциклы», — сказал министр.

Глава ведомства уточнил, что эти транспортные средства очень востребованы сейчас для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых.

До этого Андрей Белоусов проверил организацию подготовки солдат на полигоне в Ленинградском военном округе. Он ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, специалистов по управлению дронами и огнем артиллерии. Также министр обороны РФ вручил госнаграды солдатам и офицерам, которые отличились в зоне спецоперации и отдельно пообщался с контрактниками.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).