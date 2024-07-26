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Белоусову показали, как готовят танкистов в Ленинградском военном округе

Белоусов проверил подготовку военных на полигоне в Ленинградском военном округе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию подготовки солдат на полигоне в Ленинградском военном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Глава ведомства ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей. Кроме того, министру продемонстрировали работу военных по управлению дронами и огнем артиллерии. Он смог оценить уровень снайперской подготовки российских частей.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил Белоусову, что занятия проводят опытные инструкторы, имеющие опыт участия в спецоперации.

Также Андрей Белоусов вручил госнаграды солдатам, которые отличились на фронте, и отдельно пообщался с контрактниками.

«На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования <…> учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона», — уточнили в сообщении.

24 июля Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

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