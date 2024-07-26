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В Британии хотят создать ракеты против российского ядерного оружия

Times: власти Британии обсуждают создание вооружения против ядерного оружия РФ

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Anton Watman/Shutterstock/FOTODOM

Власти Британии обсуждают создание дальнобойного вооружения против ядерного оружия России — речь идет о ракетах. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в минобороны Британии.

«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие <...> запущенное из России», — сообщает издание.

Утверждается, что идея создания дальнобойного ракетного вооружения, способного поразить цель на расстоянии не менее 3,2 тыс. километров, принадлежит новому главе британского оборонного ведомства Джону Хили, который недавно совершил визит в Германию. Возможно, как считает автор, проект будет совместной британо-германской разработкой.

До этого новый министр обороны Британии Джон Хили оценил проблемы Вооруженных сил страны.

Ранее минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.

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