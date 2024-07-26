В Ливане сработали системы ПВО «Хезболлы»

Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболла» открыли огонь по самолетам израильских ВВС, нарушившим воздушное пространство Ливана, и заставили их повернуть назад к границе. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что силы ПВО применили зенитные управляемые ракеты, чтобы помешать самолетам противника и заставить их покинуть воздушное пространство Ливана.

До этого стало известно, что израильская авиация нанесла удар по находившимся в южной части Ливана ракетной установке и военным объектам шиитского движения «Хезболла».

Накануне сообщалось, что после ударов Военно-воздушных сил Израиля по складам боеприпасов в Адлюне на юге Ливана произошла серия взрывов.

20 июля вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. По территории Голан и Галилейскому выступу было выпущено более полусотни снарядов из реактивных систем залпового огня.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.