Более 30 дронов ВСУ за сутки уничтожены над территорией российского региона

Вооруженные силы России при помощи сил противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией Курской области за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА самолетного типа», — написал он.

По информации главы области, средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня также ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов.

Днем 25 июля в Минобороны сообщали, что российские системы ПВО за сутки уничтожили вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) 26 украинских беспилотников различных типов.

Уточнялось, что всего зенитно-ракетные комплексы и РЭБ России сбили 52 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, системы перехватили три снаряда РСЗО HIMARS производства США.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 25 июля ПВО сбила над Россией 14 украинских беспилотников. Согласно информации МО РФ, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ атаковали комбайны, работавшие на уборке урожая в Курской области.