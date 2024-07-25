Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 11:00 мск уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дрон был самолетного типа. Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что мужчина получил несовместимые с жизнью ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ.

Утром 25 июля Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.