Дания и Нидерланды поставят Украине «капитально отремонтированные» Leopard 2

Дания и Нидерланды решили поставить Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2. Об этом сообщило нидерландское министерство обороны.

«Нидерланды вместе с Данией закупают для Украины 14 танков Leopard 2-A4. После капитального ремонта танки отправятся на Украину. Ожидается, что поставка танков состоится в этом году», — говорится в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стоимость боевых машин оценивают примерно в €165 млн.

До этого норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам сообщил, что в Норвегии будут собирать немецкие танки Leopard 2. В апреле Бьорн Арилд Грам заявлял, что власти страны передадут Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. Он также сообщал, что Норвегия ранее передала «восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения».

Ранее герой РФ объяснил, почему западные танки стали «легкой добычей» на Украине.