Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом

В пригороде Харькова ночью наносились удары, поступила информация о мощном взрыве с детонацией. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Два прилета в Харькове, сообщают об одном мощном взрыве с детонацией, второй взрыв повлек за собой выезд более десятка «скорых», — сказал он.

До этого Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по силам противовоздушной обороны (ПВО), РЭБ и складам ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области.

ВС РФ также нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины. Местные жители заявили, что удар пришелся на железнодорожный состав с военной техникой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.