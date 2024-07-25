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Группировка российских войск «Запад» за сутки заняла 35 опорных пунктов украинской армии

Минобороны: группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 опорных пунктов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы российской группировки «Запад» в минувшие сутки взяли 35 опорных пунктов украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он отметил, что в результате активных действий мотострелковые подразделения группировки «Запад» заняли 35 опорных пунктов противника.

Российские военные в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

До этого сообщалось, что подразделения 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее украинские военные без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в ДНР.

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