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В «Ростехе» рассказали о снарядах, уничтожающих танки ВСУ «одним щелчком»

«Ростех»: снаряды «Краснополь» позволяют одним щелчком уничтожать танки ВСУ

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», которые российские бойцы используют в ходе специальной военной операции (СВО), позволяют им уничтожать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «одним щелчком». Об этом сообщается в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

Таким образом в корпорации прокомментировали видео, опубликованное министерством обороны страны 23 июля. В ролике один из солдат Вооруженных сил РФ с позывным «Ержик» рассказывает, как военные при помощи «Краснополя» подбили танк Abrams производства США.

«Их расхваливали. А все это уничтожается махом, просто одним щелчком», — подчеркнул боец.

Представители «Ростеха» обратили внимание, что американские танки не соответствуют современным требованиям защиты. В том числе это касается их корпусов и башен, а также кормовых проекций.

«Соответственно, одно попадание точного и мощного «Краснополя» с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут», — говорится в заявлении.

В корпорации уточнили, что на поле боя уже не один раз происходили подобные ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил влияние американских танков на ситуацию в зоне конфликта.

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Операция на Украине
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