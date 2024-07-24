Генштаб ВСУ рассказал, на каких направлениях напряженная ситуация

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале рассказал, на каких участках фронта наблюдается особо напряженная ситуация.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — отметили там.

В ведомстве добавили, что идут боестолкновения в районе Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении.

До этого Александр Сырский дал свое первое интервью иностранной прессе после назначения главкомом ВСУ в феврале 2024 года. Военачальник рассказал о тяжелом положении дел на фронте и планах вернуть Крым, а также пожаловался на превосходство российской армии. Что еще сказал Сырский — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, которое он дал газете The Guardian. По словам депутата, озвученные главкомом инициативы демонстрируют, что высшее военное руководство «не способно меняться или побеждать».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.