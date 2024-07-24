Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ рассказал, на каких направлениях напряженная ситуация

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на Кураховском и Покровском направлениях

close
100%
Anna Kudriavtseva/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале рассказал, на каких участках фронта наблюдается особо напряженная ситуация.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — отметили там.

В ведомстве добавили, что идут боестолкновения в районе Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении.

До этого Александр Сырский дал свое первое интервью иностранной прессе после назначения главкомом ВСУ в феврале 2024 года. Военачальник рассказал о тяжелом положении дел на фронте и планах вернуть Крым, а также пожаловался на превосходство российской армии. Что еще сказал Сырский — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, которое он дал газете The Guardian. По словам депутата, озвученные главкомом инициативы демонстрируют, что высшее военное руководство «не способно меняться или побеждать».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами