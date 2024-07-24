В России предупредили, что после СВО придется бороться с бандитским подпольем

После завершения специальной военной операции (СВО) правоохранительным органам России нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко, сообщает ТАСС.

«Конечно, такое будет, но в каком объеме, зависит от комплексных мероприятий», — сказал он.

По словам Мирошниченко, для борьбы с подпольем надо будет использовать не только жесткие методы, но и мирные. Он привел в пример Северный Кавказ, где после военных конфликтов оставались боевики.

«Амнистировали, поверили люди, которые бегали по горам», — заявил ветеран «Альфы».

Как отметил Мирошниченко, они поняли, что есть другая жизнь — мирная и нормальная.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят паспорта России, в ряде случаев для того, чтобы воевать в рядах российской армии.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.