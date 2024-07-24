Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что желание возвращать территории ослабевает

Экс-боец ВСУ Коваленко: на Украине ослабевает желание вернуть территории

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине может ослабевать желание вернуться к границам 1991 года. Об этом аналитик и бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко заявил изданию Newsweek.

По его словам, это может происходить «из-за истощения и тяжелых потерь».

Как отметил эксперт, украинская армия занимает оборонительную позицию, у нее нет потенциала для контрнаступления. Он считает, что снижение числа сторонников возвращения к границам 1991 года дает президенту Украины Владимиру Зеленскому большую дипломатическую свободу для завершения конфликта без опасений серьезного недовольства со стороны соотечественников.

По мнению аналитика, украинский лидер может рассмотреть возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. Он добавил, что «значительная часть украинского общества условно согласна с тем», что этот индустриализированный регион «является финансовой обузой и мешает пути» Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

До этого Зеленский заявил, что критерии победы Украины — границы 1991 года и вступление страны в НАТО и ЕС.

Ранее в Европарламенте признали нереалистичность заявлений Киева о границах 1991 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами