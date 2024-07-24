На Украине может ослабевать желание вернуться к границам 1991 года. Об этом аналитик и бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко заявил изданию Newsweek.

По его словам, это может происходить «из-за истощения и тяжелых потерь».

Как отметил эксперт, украинская армия занимает оборонительную позицию, у нее нет потенциала для контрнаступления. Он считает, что снижение числа сторонников возвращения к границам 1991 года дает президенту Украины Владимиру Зеленскому большую дипломатическую свободу для завершения конфликта без опасений серьезного недовольства со стороны соотечественников.

По мнению аналитика, украинский лидер может рассмотреть возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. Он добавил, что «значительная часть украинского общества условно согласна с тем», что этот индустриализированный регион «является финансовой обузой и мешает пути» Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

До этого Зеленский заявил, что критерии победы Украины — границы 1991 года и вступление страны в НАТО и ЕС.

Ранее в Европарламенте признали нереалистичность заявлений Киева о границах 1991 года.