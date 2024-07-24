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Силы ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-У»

Силы ПВО России за сутки сбили две тактические ракеты «Точка-У»

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MOD Russia/Global Look Press

В министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили две тактические ракеты «Точка-У».

Также был сбит 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы уничтожили три гаубицы Д-30 ВСУ.

24 июля сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад». По данным оборонного ведомства, для удара ВКС использовали авиабомбы ФАБ-500. До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отразить российские управляемые авиабомбы с модулем планирования и коррекции даже с помощью западного вооружения.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления ВСУ.

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Операция на Украине
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