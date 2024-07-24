На Украине мужчина «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте

В Одессе мужчина не остановился на требование сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и «прокатил» его на капоте. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

На кадрах видно, что военкома довольно долго везли на капоте, пока машину не подрезал бус ТЦК. По словам водителя, ему угрожали «стволом» и ломали автомобиль.

Сотрудник ТЦК даже после остановки машины не слез с капота. В военкомате позже заявили, что водитель отказывался показывать документы и, прокатив на капоте, нанес травмы сотруднику ведомства.

Отмечается, что дальнейшая судьба водителя неизвестна.

До этого в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы. В итоге один сотрудник оказался на капоте, второй пытался на ходу заскочить в салон через пассажирскую дверь, а третий лез в машину через окно.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

Ранее во Львове насильно мобилизовали шедшего с остановки мужчину.