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В подполье сообщили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по судоремонтному заводу в Измаиле

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Shutterstock

ВС России нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле, где ремонтировались катера ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости

«Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров неизвестно, но была мощная детонация», — заявил Лебедев.

21 июля Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному — два самолета. По его словам, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области.

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