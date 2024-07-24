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Украинские дроны атаковали неработающее предприятие в Курской области

Смирнов: БПЛА ВСУ атаковали неработающее предприятие в городе Льгове

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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотные летательные аппараты украинской армии атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове», — написал он.

По словам Смирнова, на территории предприятия в результате сбросов взрывных устройств произошло возгорание. Пожарные оперативно потушили огонь, уточнил он.

Ночью в Курской области объявлялась угроза атаки БПЛА, в связи с чем силы и средства ПВО были приведены в готовность.

Позже врио губернатора Смирнов также сообщал о ракетной тревоге в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Туапсе прогремело несколько громких взрывов.

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