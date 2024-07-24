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Белоусов поздравил военных с освобождением двух населенных пунктов в зоне СВО

Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку

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Maxim Shemetov/Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, освободивших два населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав», — отметили в сообщении, уточнив, что в результате решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на запад.

Таким образом, удалось освободить населенные пункты Розовка и Песчаное.

По словам главы военного ведомства, российские солдаты и офицеры продемонстрировали мужество и самоотверженность, около трех тысяч защитников Отечества получили знаки отличия. Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность долгу.

В минувшую субботу, 21 июля, стало известно, что российские войска после взятия под контроль Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулись на участке шириной в более чем 30 км.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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