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Экс-офицер СБУ оценил положение украинской армии в Донбассе

Экс-офицер СБУ Стариков: Киев не может стабилизировать ситуацию в Донбассе

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Reuters

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «самое угрожающее» для Украины направление является Покровским, где наблюдается кризис, который не могут локализовать.

Стариков добавил, что дальнейшее отступление украинских войск в Донбассе приведет к оперативно-тактическому поражению Киева.

До этого в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины в последние дни сложилась на Покровском направлении, на территории Донецкой народной республики (ДНР), которая подконтрольна Киеву.

Отмечается, что ВСУ также столкнулись с боями высокой интенсивности на Торецком и Кураховском направлениях.

О проблемах на различных направлениях фронта сообщают и зарубежные военные аналитики. 11 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что положение ВСУ стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России.

Ранее ВСУ обвинили в применении химоружия в Харьковской области.

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