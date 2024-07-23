При атаке дрона в Белгородской области разрушен дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что частный дом разрушен в результате атаки украинского FPV-дрона на поселок Красное. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Гладков добавил, что в селе Муром дрон атаковал нежилое здание.

Также частное домовладение загорелось после сброса боеприпаса в селе Безымено. Очаг возгорания был ликвидирован.

Губернатор отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

До этого Гладков заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района, ранены трое мужчин.

От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно, добавил он.

Накануне губернатор сообщил, что село Щетиновка вошло в число 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области, в которых с 23 июля будут установлены контрольно-пропускные пункты из-за сложной оперативной обстановки.

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов в пяти приграничных муниципалитетах.

Ранее двое мужчин в Белгородской области пострадали от атаки беспилотника.